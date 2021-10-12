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Aydın’da 53 yaşındaki hakim evinde ölü bulundu

Aydın Adliyesi’nde görev yapan 53 yaşındaki hakim Aydın Tuncalı evinde ölü olarak bulundu.

Asayiş 12.10.2021, 21:49
Aydın’da 53 yaşındaki hakim evinde ölü bulundu

Aydın Adliyesi’nde görev yapan 53 yaşındaki hakim Aydın Tuncalı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Adliye lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Adliyesi’nde hakim olarak görev yapan 53 yaşındaki Aydın Tuncalı, evinde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çilingir yardımıyla eve girerken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tuncalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tuncalı’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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