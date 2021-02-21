Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep’te girdiği apartmanda ayakkabıları çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Çoğu hırsızlıktan 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen ayakkabı hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Değirmiçem Mahallesi’nde bir apartmandaki pek çok dairenin önündeki ayakkabıları çalan ve çoğu hırsızlıktan 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tespit edildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.