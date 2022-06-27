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Ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Samsun’da ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş 27.06.2022, 11:07
Ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Samsun’da ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Denizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki G.K adlı kız çocuğu bahçede oynarken sol ayağının baş parmağını yılan soktu. Zehirlenen çocuk ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Yılanın soktuğu çocuk Samsun’daki hastanede tedavi altına alındı.

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