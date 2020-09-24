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Ayağına kuş ölüsü bağlanan Şahin, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLERCE AYAĞINA İPLE BİR BAŞKA KUŞ ÖLÜSÜ BAĞLANAN ŞAHİN, MAHSUR KALDIĞI ELEKTRİK TELLERİNDEN KURTARILDI

Asayiş 24.09.2020, 13:29
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Ayağına kuş ölüsü bağlanan Şahin, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayağına iple bir başka kuş ölüsü bağlanan Şahin, mahsur kaldığı elektrik tellerinden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklarına iple bir başka kuş ölüsü bağlanan ve başına da yırtıcı kuşlara özgü maske takılan Şahin, konduğu elektrik tellerinde mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerine haber verdiler. Bölgeye gelen ekipler, görmeden uçtuğu değerlendiren Şahin’i, bulunduğu yerden aldıktan sonra ölü kuş ve maskeden kurtardıktan sonra doğaya bıraktı.

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