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Avukat eski kayınbiraderi tarafından öldürüldü
Isparta’da avukatlık yapan Ali Kaya eski kayınbiraderi olduğu öğrenilen H.K tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Asayiş 17.06.2021, 13:15
Isparta’da avukatlık yapan Ali Kaya eski kayınbiraderi olduğu öğrenilen H.K tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay sabah 06:00 sıralarında Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar beldesinde gerçekleşti. İddiaya göre, gül toplamaya giden Ali Kaya evinden çıktıktan 300 metre sonra arabayla seyir halinde iken eski kayınbiraderi olan H.K tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldü. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Ali Kaya’nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan H.K. yı kıyafetlerini yakarken yakalayıp jandarma karakoluna götürdü, verdiği ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.