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Avrupa’dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçen genç yakalandı

İstanbul’da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüs üstünde yolculuk yapan, Galata Köprüsü’nden geminin üzerine atlayan ve en son Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde Asya kıtasına geçen genç polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 19.09.2021, 18:16
Avrupa’dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçen genç yakalandı

İstanbul’da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüs üstünde yolculuk yapan, Galata Köprüsü’nden geminin üzerine atlayan ve en son Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde Asya kıtasına geçen genç polis ekipleri tarafından yakalandı.

Merter’de metrobüsün üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Ö., o anları kayda alarak sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci Otobüs Durağı’ndaki bir otobüsün üzerine tırmanıp 12 durak gitmişti. Adrenalin tutkunu genç geçtiğimiz ay ise Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlamıştı. En son ise Okmeydanı Hastane Durağı’na gelip, metrobüsün üzerine atlayan genç Asya kıtasındaki ilk durakta inmişti. Yaptığı tehlikeli davranışlarının ardından Yunus Emre Ö. Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalandı. Adrenalin tutkunu genç, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi’ne teslim edildi.

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