Avcılar’da tekstil atölyesinde büyük çapta yangın çıktı

Avcılar’da teksitil ürünleri üretim merkezinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli’den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın 07.45’te Avcılar Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı tekstil ürünleri merkezinde çıktı. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine yangının olduğu yere Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli’den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.