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Avcılar’da denize düşen kedi için itfaiye seferber oldu

Avcılar’da denize düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Asayiş 15.09.2021, 13:14
Avcılar’da denize düşen kedi için itfaiye seferber oldu

Avcılar’da denize düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Avcılar Balıkçılar Barınağı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilde görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSTAÇ Kıyı Temizlik görevlileri, denizden kedi sesi geldiğini fark etti. Etrafı kontrol eden görevliler, bir kedinin suyun içinde boğulmak üzere olduğunu fark etti. Görevliler hemen itfaiyeye haber verdi. Suyun içindeki betonun altında sıkışan kedi için seferber olan itfaiye ekipleri, halat yardımıyla suya dalarak kediyi kurtardı. Kedi kurtarıldıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

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