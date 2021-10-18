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Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü, bina tahliye edildi

Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü. Çökmenin ardından olay yerine gelen ekipler binayı tahliye etti.

Asayiş 18.10.2021, 08:57 18.10.2021, 09:57

Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü. Çökmenin ardından olay yerine gelen ekipler binayı tahliye etti.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairenin balkonu çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Zabıta ve polis ekipleri binanın etrafına barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından binanın tahliyesine karar verildi. Bina sakinlerinin apartmanı boşaltmasıyla, giriş kapısına zincir çekilip kilitlendi. Balkonun çökmesi sırasında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken yapılacak incelemelerin ardından binaya ilişkin nihai kararın verileceği kaydedildi.

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