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Avcılar’da 28 aracın motorunu çalan 3 şüpheli yakalandı

Avcılar’da 28 adet araç motoru ve 5 adet motor krank parçaları çalan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçlardan çalınan 28 motordan 27’si ise ele geçirildi.

Asayiş 04.12.2022, 12:01
Avcılar’da 28 aracın motorunu çalan 3 şüpheli yakalandı

Avcılar’da 28 adet araç motoru ve 5 adet motor krank parçaları çalan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçlardan çalınan 28 motordan 27’si ise ele geçirildi.

Avcılar’da 13 Kasım tarihinde Adem U., iş yerinde yaşanan hırsızlıkla ilgili polise ihbarda bulundu. 28 araç motoru ile 5 adet motor krank parçasının çalındığının bildirilmesi üzerine Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda polis, iş yerindeki hırsızlığı gerçekleştirilen 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. 19 suç kaydı bulunan Yaşar U. (31), 2 suç kaydı bulunan Sinan K. (31) ve 7 suç kaydı olan Sadık K. (33) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalınan araç motorlarından 27’si ile çeşitli araç parçaları da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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