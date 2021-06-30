banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar

Avanos’ta metruk alanda çıkan yangın esnafın da yardımıyla söndürüldü

Nevşehir’in Avanos ilçesi Yeni Yukarı Mahalle’de bulunan metruk alanda çıkan yangın, esnafın itfaiye ekiplerine vermiş olduğu destekle söndürüldü.

Asayiş 30.06.2021, 17:24
Avanos’ta metruk alanda çıkan yangın esnafın da yardımıyla söndürüldü

Nevşehir’in Avanos ilçesi Yeni Yukarı Mahalle’de bulunan metruk alanda çıkan yangın, esnafın itfaiye ekiplerine vermiş olduğu destekle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesi Yeni Yukarı Mahalle Bayrak tepesinde bulunan metruk alanda henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan esnaf yaparken, Avanos Belediyesi itfaiye ekipleri de kısa sürede yangının çıktığı alana ulaştı. İtfaiye ekipleri ve esnaf uzun süre yangını söndürmek için mücadele ederken, yangın çevrede bulunan ev ve işyerlerine sıçramadan söndürüldü.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493