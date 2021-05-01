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Av yasağı olan gölde 1 kilometrelik ağ ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de, avlanma yasağının bulunduğu Efteni Gölü’nde 1 kilometre uzunluğunda balıkçı ağı ele geçirildi. Ağa takılan balıklar ise ekipler tarafından tekrar göle salındı.

Asayiş 01.05.2021, 18:53
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Av yasağı olan gölde 1 kilometrelik ağ ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de, avlanma yasağının bulunduğu Efteni Gölü’nde 1 kilometre uzunluğunda balıkçı ağı ele geçirildi. Ağa takılan balıklar ise ekipler tarafından tekrar göle salındı.

Düzce Efteni Gölü’nde yasak avlanma yapıldığı bilgisine ulaşan Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri harekete geçti. Düzce’nin önemli turizm noktalarından birisi olan ve avlanma yasağının bulunduğu Efteni Gölü’nde ağ gerildiği ihbarını alan jandarma ekipleri durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Alınan bilgi sonrasında, gece saatlerinde göle sandallarla giren ekipler, 2 ayrı noktada 1 kilometre uzunluğunda ağ gerildiğini belirledi. Göl içerisinde iki ayrı bölgede kurulu halde yakalanan ağlar ekipler tarafından toplandı. Ağlara takılmış halde bulunan balıklar kurtarılarak göle salındı. Olayı ihbar eden vatandaşa teşekkür eden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ele geçirilen ağları imha etti.
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