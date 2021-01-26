ATM önünde unutulan parayı trafik polisleri buldu

Gaziantep’te bir ATM önünde unutulan poşet içerisindeki yaklaşık 10 bin lirayı devriye gezen trafik polisleri buldu. Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, sahibinin bulunması için parayı polis merkezine teslim eden ekibi ödüllendirdi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi 400 nolu cadde üzerinde devriye gezen 2 trafik polisi, bölgedeki bir bankanın ATM’si önünde içerisi para dolu bir poşet buldu. Ekipler, sahibinin bulunması amacıyla yaklaşık 10 bin TL’nin bulunduğu poşeti Karataş Şehit Yaşar Polat Merkezi Amirliğine götürdü. Tutanak karşılığında teslim edilen paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatılırken, trafik polislerinin duyarlı davranışını duyan Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, polisleri ödüllendirdi.

Makamında trafik polislerini ağırlayan Emniyet Müdürü Zeybek, iki polis memurunu duyarlığı nedeniyle kutladı. Zeybek, davranışları nedeniyle ödüllendirdiği trafik polislerine hediyeler de verdi.