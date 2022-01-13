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Ataşehir’de yabancı uyruklu şahıslardan genç avukata bıçaklı saldırı

Ataşehir’de yaşayan 25 yaşındaki avukat Ahmet Refik Güven, gece saatlerinde evine giderken yabancı uyruklu 3 kişi tarafından gasp edildi. Genç avukatı bacağından bıçaklayan saldırganlar Güven’nin telefonunu da alarak olay yerinden kaçtı.

Asayiş 13.01.2022, 13:30
Ataşehir’de yabancı uyruklu şahıslardan genç avukata bıçaklı saldırı

Ataşehir’de yaşayan 25 yaşındaki avukat Ahmet Refik Güven, gece saatlerinde evine giderken yabancı uyruklu 3 kişi tarafından gasp edildi. Genç avukatı bacağından bıçaklayan saldırganlar Güven’nin telefonunu da alarak olay yerinden kaçtı.

Olay geçtiğimiz hafta Ataşehir’de Örnek Mahallesinde saat 00.05 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki avukat Ahmet Refik Güven, arkadaşları ile yaptığı halı saha maçı sonrası kız arkadaşından aldığı çikolatalı keki evine götürdüğü sırada eli bıçaklı 3 yabancı uyruklu şahıs tarafından saldırıya uğradı. Bir saldırganın önden, diğer iki saldırganın ise arkadan Güven’e saldırması sonucu saldırganlar ile Güven arasında aralarında arbede çıktı. Saldırganlar avukat Güven’i sağ bacağından bıçakla yaraladıktan sonra telefonunu da gasbetti. Bununla da yetinmeyen 3 saldırgan genç avukatı darbederek zarar vermeye devam etti. Saldırganlar tarafından Güven’in karaciğer bölgesi hedef alınsa da üzerindeki kalın montu bıçak darbelerine engel oldu. Aralarındaki arbede sürerken sokağın başında bir kişinin gelmesiyle saldırganlar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan Güven, yanına gelen kişi ve bir kuryenin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Diz altına 6 dikiş atılan genç avukat 2 gün sonra taburcu edilirken, üç saldırgan emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların emniyette işlemleri sürüyor.

“Para ver diyerek bıçakla gasp ettiler”

Yabancı uyruklu şahıslar tarafından saldırıya uğrayan Ahmet Refik Güven, "Halı sahadan çıktıktan sonra kız arkadaşım hazırladığı keki almamı istedi. Hazırlanan çikolatalı keki alıp eve gitmek üzere yola koyuldum. Eve yaklaştığımda cadde üzerinde 3 yabancı uyruklu şahıs önümü keserek “ Para ver “ dedi. Uğraşmamak için para vermeye çalıştığım sırada kafamda bir darbe hissettim. Arbede sonrasında bıçak saldırısıyla ayağımda bir ıslaklık hissettim ve kan akmaya başladı. Saldırganlar da darp ederek telefonumu gasp etti. Sokak üzerinde başkalarının geldiğini gören şahıslar kaçarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırıldım ve ayağıma 6 dikiş atıldı" dedi.

“Benim yerimde bir kadın, bir çocuk olabilirdi”

Saldırıda ayağından yaralanan Avukat Güven, “Yetkililerden düzensiz göçmen konusuna eğilmelerini istiyorum. Ataşehir gibi bir yerde bu saldırıyı ben yaşıyorsam bu olayı bir kadın bir çocuk yaşayabilirdi. Sağlığıma kavuştuğumda bir avukat olarak kavuşturma dosyasına dahil olup, bana bunu yaşatanların en ağır cezayı almaları için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

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