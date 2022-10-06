Ataşehir’de özel hastanedeki skandala ilişkin 8 kişi gözaltına alındı

Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para atılan görüntülere ilişkin hakkında soruşturma başlatılan 8 kişi gözaltına alındı.

Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede çalışan sağlık personellerinin yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para attıkları görüntüler yürekleri sızlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 8 sağlık personelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.