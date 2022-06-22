Ataşehir’de evden çelik kasa çalan şüpheliler vatandaş kamerasına yakalandı

Ataşehir’de evden çaldıkları çelik kasayı çıkararak otomobile yükleyen şüpheliler, vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı. Kameraya yansıyan görüntülerde şüphelilerin kasayı otomobil bagajına yükledikleri ve olay yerinden ayrıldıkları görüldü. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Otomobilleriyle bir apartmanın önüne gelen 4 şüpheli girdikleri evdeki kasayı otomobillerine yükledi. Güvenlik kameralarını inceleyen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahsın ikamet adres içerisinden kasa çaldığı belirlendi, çalınan kasayı araca yüklemeye çalışırken mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile kayda alındıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların kullandıkları araç plakası üzerinden yapılan sorgulamada aracın kiralık olduğunu tespit edildi. Aracın kiralandığı firma ile yapılan görüşmelerde, olaya karışan 4 kişiden 3’ünün Ozan D. Görkem A. ve Ferdi Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların aynı gün aracı teslim edecekleri de öğrenildi. Şüpheli şahıslar, kiraladıkları araç ile Üsküdar ilçesi Küçükçamlıca Mahallesinde bulunan araç kiralama firmasına saat 17.00 sıralarında geldikleri sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan Ozan D. Görkem A. ve Ferdi Y. isimli şahıslar, “Evden Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi.