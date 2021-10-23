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Ataşehir’de duvara çarpan şoför araçta bayıldı: 1 yaralı

Ataşehir’de kavşağa hızlı giren şoför direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce kaldırıma daha sonra ise istimlak duvarına çarparak durabildi. Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan şoför bayıldı.

Asayiş 23.10.2021, 03:51
Ataşehir’de duvara çarpan şoför araçta bayıldı: 1 yaralı

Ataşehir’de kavşağa hızlı giren şoför direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce kaldırıma daha sonra ise istimlak duvarına çarparak durabildi. Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan şoför bayıldı.

Kaza, 01.30 sıralarında Prof.Dr.Hıfzı Özcan caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, 34 AEK 944 plakalı Volkswagen aracı ile seyir halinde olan Çiğdem Yurdakul önünde bulunan kavşağa hızla girince direksiyon hakimiyetini kaybederek istimlak duvarına çaptı. Çapmanın etkisi ile araç içinde bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sev edildi. İlk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapılan şoför daha sonra hastaneye götürüldü. Duvara çarparak durabilen aracın plakası duvarda asılı kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, kazaya karışan araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kazaya karışan araç olay yerinden Çekici yardımı ile kaldırıldı.

Görgü tanığı Yalçın Karatepe, “ kızımda misafirlikten geliyordum. Evinde hemen şurada aşağıda kavşağa gelince aracı bu şekilde gördüm dumanlar çıkıyordu. Hemen aracın kapısını açtım. Bayan aracın içindeydi telefonu açıktı. Kocası Telefondan hayatım hayatım bir şey mi oldu diye bağırıyordu. Ben telefonda kocasına sakinleştirmeye çalıştım. Polise itfaiyeye ambulansa haber verdim geldiler çıkardılar. Bayanı hasta haneye götürdüler. Gördüğüm kadarı ile kanaması yarası falan yoktu” dedi.

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