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Askeri kışlada göçük

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Elmas Ağa Kışlasında göçük meydana geldi. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asayiş 30.06.2021, 11:38
Askeri kışlada göçük

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Elmas Ağa Kışlasında göçük meydana geldi. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi İkizce Osmaniye Mahallesi mevkiinde bulunan Elmas Ağa Kışlasında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre göçük, kışla içerisinde bir süre önce yapımına başlanılan istinat duvarında meydana geldi. Göçük esnasında bir işçinin toprak altında kaldığı öğrenilirken, bölgeye AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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