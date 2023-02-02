Asker konvoyunda tehlikeli hareketler sergileyen sürücüler kamerada

Arnavutköy’de asker eğlencesi sonrasında düzenlenen konvoyda 3 şeritli otoyolda ilerleyen bir grup sürücü, tehlikeli hareketler sergiledi. Aynı yolda seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından tepki gören sürücüler, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Olay Arnavutköy’de dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi sonrasında yapılan konvoyda Hadımköy yönünde ilerleyen bir grup araç, 3 şeritli yolda tehlikeli hareketler sergiledi. Aynı yolda seyir halinde olan başka bir araç sürücüsü duruma tepki gösterdi. Tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen araçlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, araçların zikzak çizerek ilerlediği ve yan şeritlerde ilerleyen araçları tehlikeye soktuğu görüldü.