Asırlık Gaziantep kalesi yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Gaziantep kalesi de hasar gördü. Surları yıkılan kale havadan dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ile 7,5 büyüklükteki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep’te bir çok bina yıkılırken asırlık Gaziantep kalesi de harabeye döndü. Surları yıkılan kale havadan dron ile görüntülendi.