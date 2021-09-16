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Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Adıyaman’da yapımı devam eden bir inşaatın asansör boşluğuna düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 16.09.2021, 20:22
Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Adıyaman’da yapımı devam eden bir inşaatın asansör boşluğuna düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Kavi Caddesi 2012 Sokak yakınlarında bulunan yapımı devam eden bir inşaatın asansör boşluğuna düşen Abdurrahman Tunç yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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