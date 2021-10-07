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Artvin’de seyir halindeki araç yandı

Artvin’de seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 07.10.2021, 10:46
Artvin’de seyir halindeki araç yandı

Artvin’de seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 07.30 sıralarında Arhavi Kıyıcık Tüneli girişinde meydana geldi. Arhavi istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Nedim Civelek (65) yönetimindeki 08 AAL 930 plakalı hafif ticari araç aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak, diğer iki yolcuyla birlikte araçtan çıkmayı başardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Arhavi İtfaiyesi yangını söndürdü. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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