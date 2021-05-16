banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Pandamide 40 bin seyirciyle maç!
Pandamide 40 bin seyirciyle maç!
İstanbul'da metro seferlerine ''normalleşme'' düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine ''normalleşme'' düzenlemesi
Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı
Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı
Yargıtay açıkladı: Eşinin maaşına el koyan koca şimdi yandı
Yargıtay açıkladı: Eşinin maaşına el koyan koca şimdi yandı

Artvin’de orman yangını!

Artvin’in Ardanuç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonrası yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 16.05.2021, 20:28
Artvin’de orman yangını!

İlçeye bağlı Yolüstü köyü Küleşen mevkide bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangın müdahale etmeye başladı. Yerleşim yerlerine uzak olan alevlerin, ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle büyüdü.


Çam ve köknar ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda 5 hektarlık alanın yandığı öğrenildi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili konuşan köy muhtarı Ayhan Özdemir, çam ve köknar ağaçlarından oluşan 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini söyledi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu