banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Düğünde takılan takının vergisi var mı?
Düğünde takılan takının vergisi var mı?
Gamze ilk değilmiş! Genç kızlara iş ilanıyla tuzak!
Gamze ilk değilmiş! Genç kızlara iş ilanıyla tuzak!
Bakan Koca Covid-19 haritasını paylaştı!
Bakan Koca Covid-19 haritasını paylaştı!
CDC'den maske kararı: Yeniden zorunlu oldu
CDC'den maske kararı: Yeniden zorunlu oldu

Artvin’de kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı

Artvin’de 6 gün önce meydana gelen heyelanda sel sularına kapılan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 28.07.2021, 13:45
Artvin’de kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı
banner502

Artvin’de 6 gün önce meydana gelen heyelanda sel sularına kapılan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.

22 Temmuz’da Artvin’in Mugrul ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 42 yaşındaki Serdar Yiğit, şoförü olduğu kamyona hafriyat almak için sırada beklediği esnada yol çökünce sel sularına kapılarak gözden kayboldu. 6 gündür Murgul Deresi’nde süren arama çalışmaları neticesinde Yiğit, derede kaybolduğu noktadan 10 kilometre aşağıda Borçka baraj gölünde bulundu. Serdar Yiğit’in Ayşe Yıldım ile nişanlı olduğu, eylül ayında dünyaevine gireceği, evini ve eşyalarını alıp tüm hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
34°
açık
banner501