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Artvin’de heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin’de sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Yusufeli-Demirkent köy yolu ulaşıma kapandı. Dev kayaların düştüğü yolun yeniden trafiğe açılması için, kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş 07.10.2021, 12:22
Artvin’de heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin’de sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Yusufeli-Demirkent köy yolu ulaşıma kapandı. Dev kayaların düştüğü yolun yeniden trafiğe açılması için, kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

Artvin’de gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Yusufeli ilçesine bağlı Demirken köyü girişinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları köy yolunu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Olay yerine gelen kara yolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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