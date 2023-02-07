Artvin ekibi Malatya’da genç kadını enkazdan sağ salim çıkartmayı başardı

Depremin ardından AFAD koordinesinde bölgeye yardım ekiplerinin sevki devam ediyor. Artvin’den yola çıkan Çoruh Arama Kurtarma Derneği (ÇAK), Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK), Artvin ve Şavşat Off-Road kulüpleri üyeleri olmak üzere 259 gönüllü 17 saatlik yolcuğun ardından ulaştıkları Malatya’da enkaz altından can kurtarma devam ediyor. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Cihangir Sokak’taki 5 katlı Sancak Apartmanının enkazı altındaki genç kadına ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucu genç kadını sağ salim çıkartmayı başardı. Ekipler aynı bölgede yine enkaz altında kalan insanlara ulaşıp kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.