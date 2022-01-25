Arnavutköy’de kar esareti devam ediyor

Arnavutköy’de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araç sürücüleri otomobillerini bırakıp yürüyerek evlerine ulaşmıştı. Yaşanan esaret sonrasında yolların açılmasını engelleyen araçları ise, diğer vatandaşlar kaldırmaya çalıştı. Öte yandan otoyolda mahsur kalan onlarca kişi kamyonetlerin kasasında taşınırken, cenaze araçları da yolda kaldı.

Arnavutköy’de dün yoğun kar yağışından dolayı binlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı. Yolların açılmasını engelleyen araçlar ise, diğer vatandaşlar tarafından kaldırılarak taşındı. Çevre yolunda 24 saati aşkın süredir mahsur kalan ve yürümeye çalışan kişilerin ise kamyonetlerle taşındığı görüldü. Öte yandan, Tayakadın Mahallesi’nde cenaze araçları da yolda kaldı.