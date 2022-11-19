Arnavutköy’de freni boşalan otomobil park halindeki araçlara çarparak durdu

Arnavutköy’de park halindeki otomobilin frenleri boşalarak kaymaya başlayınca sokakta park halinde bulunan diğer araçlara çarparak durdu. Sokakta o esnada kimsenin olmaması olası faciayı önlerken kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Arnavutköy Yüzbaşı Sokak’ta geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde park edilen otomobilin gece saatlerinde freni boşaldı. Freni boşalan araç kendi kendine hareket edip sokakta park halinde bulunan diğer araçlara çarparak durabildi. Kaza sonucunda sokakta park halinde olan 3 araç hasar alırken gece saatleri olması nedeni ile şans eseri hiç kimse yara almadı. Kaza anı sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi.