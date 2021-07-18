Arnavutköy’de drift yapan maganda kamerada

Arnavutköy’de cadde ile sokağın birleştiği kavşakta aracı ile drift yapan maganda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan yol ayrımına gelen ve aracı ile drift yapan trafik magandasının tehlikeli anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolun ortasında duran ve sonrasında drift yaparak tehlikeli hareketlere neden olan maganda, o esnada çevreden geçen vatandaşları da umursamadı.