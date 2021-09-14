Arnavutköy’de demir yüklü kamyonun kasası devrildi, faciadan dönüldü

İstanbul Arnavutköy’de iskele demiri taşıyan bir kamyonun tahtalar ile çakılmış olan kasası dönüş yaptığı sırada devrildi. Tonlarca ağırlıktaki demir o esnada boş olan yola ve kaldırıma savrulurken, faciadan kıl payı dönüldü.

Kaza, saat 11.30’da Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatlarda kullanılan iskele demirlerinin yüklü olduğu 52 K 7677 plakalı kamyonun sürücüsü, dönüş yapmak istediği esnada aracın tahtalar ile çakılarak sabitlenmiş olan kasası devrildi. Devrilen kasada bulunan tonlarca demir boş olan yola ve kaldırıma savruldu. Yoldan o esnada hiçbir aracın veya yayanın geçmemesi büyük faciayı önledi.