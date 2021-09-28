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Arkadaşını öldüren şahsa iyi hal indiriminden 15 yıl hapis cezası

Kocaeli’nin Derince ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası aldı.

Asayiş 28.09.2021, 12:25
Arkadaşını öldüren şahsa iyi hal indiriminden 15 yıl hapis cezası

Kocaeli’nin Derince ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 1 Şubat 2021 tarihinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Kula (28) ile arkadaşı Volkan K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fatih Kula, Volkan K. tarafından bıçaklandı. Kula, kanlar içinde yerde kalırken Volkan K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kula, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Volkan K. ve olay sırasında evde olan Taşkın İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taşkın İ., polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Volkan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Olay, anlık bir kaza gibi gerçekleşti”

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları ve tutuklu sanık Volkan K. hazır bulundu. Kasten öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen sanık Volkan K., "Olay günü arkadaşlarımın daveti üzerine evlerine gittim. Saldırıyı onlar başlattılar, bana hakaret ve küfürler ettiler. Fatih başıma sert bir cisimle vurdu daha sonra bana bıçak çekti. Fatih’in kafası güzeldi ne yapacağını bilmiyordu. Olay, anlık bir kaza gibi gerçekleşti. Benim hiçbir suçum yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum. Böyle bir olay başıma geldiği için çok üzgün ve pişmanım ama kendimi korumak zorundaydım" dedi.

“15 yıl hapis cezası”

Mahkeme heyeti, ’kasten öldürme’ suçundan Volkan K.’ya müebbet hapis cezası verdi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kavgaya karışan Taşkın İ.’nin ise ‘kasten yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

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