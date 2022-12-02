Arızalanan kamyonetine bakarken minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Kepez ilçesinde arızalanan kamyonetini kontrol eden yaşlı adam, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak-Kızıllı yolunda meydana geldi. Kamyonetinin kasasındaki zeytinleri fabrikada yağa dönüştürmek için yola çıkan Mehmet Demir’in (65) aracı yolda arızalandı. Kamyonetini kenara çeken Demir, arıza nedenine bakmak için motor kaputunu açtı. Bu sırada aynı şeritte ilerleyen bir servis minibüsü, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmayla hareket eden kamyonet, ön bölümde bulunan Demir’i yola savurdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası Demir’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.