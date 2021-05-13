banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fransa, Filistin'e destek yürüyüşünü süresiz yasakladı!
Fransa, Filistin'e destek yürüyüşünü süresiz yasakladı!
İsrail, yaralılara yardım eden sivilleri vurdu
İsrail, yaralılara yardım eden sivilleri vurdu
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu!
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu!

Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde arıza yapan aracının yanında bekleyen sürücü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 13.05.2021, 21:26
Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde arıza yapan aracının yanında bekleyen sürücü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Pozantı-Tarsus Kavşaklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan E.F. idaresindeki 01 AEJ plakalı otomobil, aynı güzergahta arıza yapan ve yardım almak için duran 01 D 6414 plakalı otomobile ve yanında bekleyen Mustafa Gönül (61) isimli sürücüye çarptı. Kazada Mustafa Gönül hayatını kaybetti. Bölge trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Yorumlar (0)
19°
açık