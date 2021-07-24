banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
İthalat vergilerinde yeni dönem
İthalat vergilerinde yeni dönem

Arının soktuğu şahıs hayatını kaybetti

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 49 yaşındaki bir kişi, arı sokmalarına karşı alerjisi olması nedeniyle fenalaşınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş 24.07.2021, 12:05
Arının soktuğu şahıs hayatını kaybetti
banner502

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 49 yaşındaki bir kişi, arı sokmalarına karşı alerjisi olması nedeniyle fenalaşınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde ikamet eden Yakup Yıldız (49), arıların saldırısına uğradı. Kafasının 5-6 yerinden arıların soktuğu Yakup Yıldız, bir süre sonra fenalaşınca yakınları tarafından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Yapılan ilk müdahalede arı sokmalarına karşı alerjisi olduğu anlaşılan Yakup Yıldız, ambulansla Ankara’ya sevk edildiği sırada kalbinin durması nedeniyle Konya’nın Kulu İlçe Devlet Hastanesine yönlendirildi. Yakup Yıldız, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Yakup Yıldız’ın cenazesi Şereflikoçhisar ilçesine götürüldü.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501