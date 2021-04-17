banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Twitter çöktü mü? Resmi açıklama geldi
Twitter çöktü mü? Resmi açıklama geldi
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Yargıdan emsal ''sosyal medya paylaşımı'' kararı
Yargıdan emsal ''sosyal medya paylaşımı'' kararı
Adalardan toplanan atlar nereye kayboldu?
Adalardan toplanan atlar nereye kayboldu?

Ardahan’da bir köy karantinaya alındı

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bir köy, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Asayiş 17.04.2021, 21:45
3
Ardahan’da bir köy karantinaya alındı

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bir köy, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, artış görülen korona virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Göle ilçesine bağlı Dengeli köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi. Alınan kararla birlikte Dengeli köyüne giriş çıkışların yasaklanmasına, başta ilçe Jandarma Komutanlığı olmak üzere kolluk kuvvetler ile sorumluluk sahasına bakılmaksızın yeterli ve gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde planlanarak alınmasına ve talimatlara aykırı tutum içerisinde bulunanların adli ve idari olarak cezalandırılmasına karar verildi.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
10°
hafif yağmur