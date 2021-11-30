Aralarında öğretmen ve askerlerin de bulunduğu FETÖ şüphelisi 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mersin’de aralarında öğretmen ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu FETÖ şüphelisi 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında ’Bylock’ kullanıcısı, aleyhe tanık beyanları ve örgüte yardım amaçlı talimat dönemlerinde Bank Asya hesap hareketliliği bulunan farklı meslek gruplarından ve aktif görev yapan öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ayrıca örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda haklarında ’ankesör ardışık/tekil aranma’ ve beyan tespitleri bulunan 8’i muvazzaf, 2’si emekli ve 3’ü eski askeri öğrenci olmak üzere 13 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.