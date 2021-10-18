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Araçtaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramada aracın bagajındaki gizli bölmeden 1 kilo 50 gram metanfetamin maddesi yakalandı.

Asayiş 18.10.2021, 17:27
Araçtaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramada aracın bagajındaki gizli bölmeden 1 kilo 50 gram metanfetamin maddesi yakalandı.

Operasyon, İyidere ilçesinde dün saat 18.50 sularında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi. Ortaklaşa gerçekleşen operasyonda, İyidere Köprü mevkiinde durdurulan bir aracın içerisinde bulunan 2 şahsa üst ve bagaj araması yapıldı. Yapılan aramada, araç bagajının zemin kaplaması altındaki gizli bölmede 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan E.D. ve E.A. göz altına alınarak mahkemeye sevk edildi. E.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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