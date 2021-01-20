Araçta uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun’da bir araçta yapılan aramada bonzai ile yakalanan şahıs narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yapıları aramada 13.12 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili S.Ç.(27) gözaltına alındı. S.Ç., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.