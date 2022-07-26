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Araçla çarptıkları yetmemiş gibi bir de soydular! 'ABD'de ilginç olay'

ABD’nin New York kentinde, yolda yürüyen adama araçla çarpan şahıslar daha sonra yaralı adamı soydu.

Asayiş 26.07.2022, 11:58 26.07.2022, 12:56
Araçla çarptıkları yetmemiş gibi bir de soydular! 'ABD'de ilginç olay'

ABD’nin New York kentindeki Bronx ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Cumartesi yerel saatle 06.40’da meydana gelen kazada, 39 yaşındaki bir adama yolda yürüdüğü esnada siyah bir araç çarptı. New York Polis Departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, araçtan inen 2 kişinin kazanın etkisiyle havaya fırlayarak yere düşen adamın yanına geldiği ve eşyalarını çaldığı görüldü. Yaralının yanından uzaklaşan şahıslar, kısa süre sonra yeniden olay yerine gelerek adamın ceplerini kontrol etti.

Travma geçirdi

Kazanın ardından travma geçirdiği ve durumunun ağır olduğu öğrenilen adam hastaneye sevk edildi.

#abd
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