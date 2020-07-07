Aracın yakıt tankı sıcağa dayanamayıp bomba gibi patladı
ŞANLIURFA’NIN CEYLANPINAR İLÇESİNDE TAMİRE GÖTÜRÜLEN ARACIN GAZ YAKIT TANKI SICAKTAN PATLADI. PATLAMA SONRASI ALEV ALAN OTOMOBİL, ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tamire götürülen aracın gaz yakıt tankı sıcaktan patladı. Patlama sonrası alev alan otomobil, çevredekiler tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Tufan A.’ya isimli şahsa ait 02 FD 650 plakalı Tofaş marka otomobilin gaz yakıt tankı, iddiaya göre yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcaklığa dayanamayarak bomba gibi patladı. Tamir için götürüldüğü dükkanın önünde paylayan otomobil alev aldı. Petrol istasyonuna yaklaşık 20 metre mesafede yaşanan olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden vatandaşlar, yangını söndürmeyi başardı.
Araçta yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının kesin nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|30
|63
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Beşiktaş
|30
|50
|6. Fenerbahçe
|30
|49
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|33
|49
|8. Sheffield United
|33
|48
|9. Burnley
|33
|46
|10. Tottenham
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|33
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:32
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:46
|Yatsı
|22:34