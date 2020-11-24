banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Sürücüsüz taksiler yollarda
Sürücüsüz taksiler yollarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Doların yükselişi devam edecek mi? 
Doların yükselişi devam edecek mi? 

Aracın içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

İzmir Kemalpaşa’da bir araca yönelik düzenlenen operasyonda, 5 bin 650 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Asayiş 24.11.2020, 13:54
1
Aracın içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
banner422

İzmir Kemalpaşa’da bir araca yönelik düzenlenen operasyonda, 5 bin 650 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve veya ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 5 bin 650 adet ekstasy hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu