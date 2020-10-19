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Araç tarlaya uçtu, onlarca sandık etrafa saçıldı: 1 yaralı

ARAÇ TARLAYA UÇTU, ONLARCA SANDIK ETRAFA SAÇILDI: 1 YARALI

Asayiş 19.10.2020, 07:16
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Araç tarlaya uçtu, onlarca sandık etrafa saçıldı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç metrelerce yüksekten tarlaya uçtu. 1 kişinin yaralandığı kazada araçtan fırlayan onlarca sandık tarlaya saçıldı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Hereke Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçesine gitmekte olan Necati Türker idaresindeki 59 SA 147 plakalı hafif ticari araç, Malkara istikametine seyrederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Sürücünün burnu bile kanamadı

Metrelerce yüksekten tarlaya uçan araçta sürücü yara almadan kurtulurken, yolcu olarak bulunan Ergül Balaban yaralandı. Ballı 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kaza sırasında aracın arka tarafında yüklü onlarca boş sandık ise tarlaya saçıldı.

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