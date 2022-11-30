Apaydın: “Aracınızın kış bakımını yaptırmak kaza riskini azaltır”

Can ve mal güvenliğinin sağlanması için kış gelmeden araçların kışlık bakımlarının yapılması gerektiğini vurgulayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Kış mevsimine girmemizle birlikte hava sıcaklıkları sıfır dereceye inerek yağışlı havalar yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Araştırmalara göre kış mevsiminde trafik kazaları 6 kat daha artış gösteriyor. Bu nedenle araçların filtre, yağ, silecek değişimleri yapılmalı, radyatör ve cam suyunun donmaması için antifriz konulmalı, ayrıca far ayarları yapılıp tüm araçlar kış şartlarına uygun hale getirilmeli. Bu mevsimde yollar adeta buz pistine döndüğü için araçlarda zincir ve çeki halatı bulundurulmalı, kış lastiği de ihmal edilmemeli” dedi.

“Yeni yıla kazasız belasız girmek için kış lastiği şart”

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık’ta başlayacağını hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine bin 152 TL idari para cezası verilecek. Ancak unutmayın ki bu ceza sadece Aralık ayı için geçerli. Yılbaşından itibaren kış lastiği takmamanın cezası yeniden değerlendirme oranında yüzde 123 artarak 2 bin 568 TL olacak. Tüm ticari araçlar zorlu hava koşullarında üst düzey güvenlik sağlayan kış lastiğine geçmeli. Ayrıca özel araçlar için zorunlu olmamasına rağmen tüm özel araç sahipleri de trafikteki herkesin can ve mal güvenliği için kış lastiğine geçmeyi de unutmamalı. Yağış beklemeden hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman lastik değişimi yapılmalı. Öte yandan kışın doğru lastik seçimi de çok önemli. Nasıl olsa 3-5 ay kullanacağım, ucuz olsun diye lastik alınmamalı. Lastiğin içeriğine iyice bakılmalı ve üretim tarihi yeni olan lastikler tercih edilmelidir” diye konuştu.

“Ucuz diye bilinmedik yerlere bakım yaptırılmamalı”

Araçların kış bakımı yaptırılırken güvenilir ve işin ehli yerlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Apaydın, “Araç kış bakımlarının nerede yaptırıldığı ve kullanılan malzemenin kalitesi güvenli bir sürüş ve araç ömrü için çok önemli. Bundan dolayı araç bakımlarının yaptırıldığı yerler iyi seçilmeli. Araçların kışlık bakımı güvenilir, tanıdık ve işin ehli olan kişilere yaptırılmalı. Sırf daha ucuza bakım yapıyor diye ne olduğu belirsiz yerler tercih edilmemeli. Unutmayın ki işin ehli olmayan kişilerce yaptırdığınız bakımlar ilerde daha çok masrafa yola açar ve güvenli bir sürüş yapmanızı engeller. Ayrıca erken bakım yaptırılarak son günlerde yaşanan kış bakımı yoğunluğunun ve bakım fiyatlarının haksız bir şekilde artmasının önüne geçilmeli” şeklinde konuştu.