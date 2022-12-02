Antika eşya deposu soyan şahıslar yakalandı: 2 tutuklama

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde antika eşya deposunda gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin olarak 5 şahıs yakalandı. Şahıslardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2’si tutuklandı.

29 Kasım tarihinde Kandıra Akdurak Mahallesi Akçakoca Caddesi üzerinde antika eşyaların bulunduğu depoda gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin E.O., E.O., T.O., S.D. ve M.O. isimli şahıslar olduğunu belirleye ekipler gerçekleşen operasyonla şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerde T.O., S.D. ve M.O. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, E.O. ve E.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.