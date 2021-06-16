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Antalyaspor Stadyumu’ndan çıkan dumanlar itfaiye ve polisi alarma geçirdi

Antalya’da Antalyaspor Stadyumu’ndan çıkan dumanlar, itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Yangın ihbarına gelen ekipler, çıkan dumanın stadın altındaki bir restorana ait bacadan kaynaklı olduğunu tespit etti.

Asayiş 16.06.2021, 13:47
Antalyaspor Stadyumu’ndan çıkan dumanlar itfaiye ve polisi alarma geçirdi

Antalya’da Antalyaspor Stadyumu’ndan çıkan dumanlar, itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Yangın ihbarına gelen ekipler, çıkan dumanın stadın altındaki bir restorana ait bacadan kaynaklı olduğunu tespit etti.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’ndeki Antalyaspor Stadyumu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, stadın üst kısmından dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede stadyuma gelen itfaiye ekipleri, içeride yaptıkları incelemede dumanların stadın altında bulunan bir restorana ait bacadan kaynaklı olduğunu tespit etti. Dumanlar ilerleyen dakikalarda yok olurken, ekipler ise olay yerinden ayrıldı.
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