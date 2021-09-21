Antalya’da yolda yürüyen kişi fenalaşarak hayatını kaybetti

Antalya’da yürüdüğü sırada sokakta fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 27 Sokak içinde meydana geldi. Sokakta yürüyen 67 yaşındaki İsmail Demir, kendini kötü hissetmesi sonucu bir süre apartman duvarına dayandı. Kedine gelen Demir, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. İsmail Demir’in yere düştüğünü gören vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar Demir’in kendisine gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Demir’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.