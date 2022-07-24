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Antalya’da yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi.

Asayiş 24.07.2022, 18:29
Antalya’da yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Temmuz Çarşamba günü 14.00-17.00 saatleri arasında yapılan yasa dışı bahis uygulaması çerçevesinde toplam 19 işyeri denetlendi. İşyeri içerisinde bulunan 43 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Aynı gün içerisinde 21.00-24.00 saatleri arasında yapılan kumar, tombala, oyun makinaları uygulaması çerçevesinde da 8 işyeri daha denetlendi. İşyerleri içerisinde bulunan 61 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

1 işyerinin de ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli işlemler yapıldığı öğrenildi.

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