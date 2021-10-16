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Antalya’da yağış trafik kazalarına sebep oldu: 6 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde aşırı yağış nedeni ile kayganlaşan yolda yaşanan 4 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Asayiş 16.10.2021, 13:57
Antalya’da yağış trafik kazalarına sebep oldu: 6 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde aşırı yağış nedeni ile kayganlaşan yolda yaşanan 4 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Akseki- Manavgat karayolunun 33’üncü kilometresi, Güçlüköy Mahallesi yakınlarında Kale mevkiinde Manavgat yönüne giden kamyon yağış nedeni ile şarampole devrildi. Yine aynı bölgede yağış nedeni ile iki araç daha yağış nedeni ile kaydı. Yine Akseki Manavgat Karayolu Manayıt Mevkiinde hafif ticari araç yağış nedeni ile kayarak şarampole devrildi. Kazayı görenler 112 acil ekibine haber verdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 acil ekibinin kaza yerinde yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Akseki’den ve Manavgat ilçesinden gelen ambulanslar ile yaralılar Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların durumlarının ağır olmadığı bildirilirken Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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