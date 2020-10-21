Antalya’da sahte plaka operasyonu
ARAMALARDA 690 ADET BASKI HARF VE RAKAM, 350 ADET TR İBARELİ BOŞ PLAKA SACI, 252 ADET TR İBARELİ KARE PLAKA SACI, 4 ÇİFT FARKLI EBATLARDA DÖKÜM KALIBI VE 28 ADET DEKORATİF PLAKA SACI ELE GEÇİRİLDİ.
Antalya’da KOM ekiplerinin sahte plaka basılan adrese düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ‘resmi belgede sahtecilik suçu’ ile mücadele kapsamında iki farklı adreste APP plaka basıldığı ve basılan plakaya sahte mühür vurulduğunu belirledi. Adreslerde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 1 Ankara TSOF ibareli mühür baskı makinesi, 1 plaka pres makinesi, 1 adet plaka boya makinesi, 1 adet keski makinesi, 690 adet baskı harf ve rakam, 350 adet TR ibareli boş plaka sacı, 252 adet TR ibareli kare plaka sacı, 4 çift farklı ebatlarda döküm kalıbı, 28 adet dekoratif plaka sacı, 15 adet üzerinde Ankara T.S.O.F yazılı sahte mühür bulunan basılı plaka ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 900 TL ele geçirildi. Şüpheliler Ö.Ö. ve İ.P., gerekli işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.
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