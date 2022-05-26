Antalya’da Romanya uyruklu turistleri taşıyan midibüs devrildi: 22 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi-Fethiye karayolu Esentepe kavşağı mevkiinde turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

Kaza Esentepe Kavşağı’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli istikametinden Antalya İstikametine giden Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı midibüs Fyolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada tur otobüsü içinde bulunan 19 Romanya uyruklu turist ile 2 rehber ve 1 sürücü yaralandı.

Yaralılardan ağır olan bir Romanya vatandaşı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edilirken, diğer yolcular Korkuteli Devlet Hastanesinde ve Özel hastanede ayakta tedavi ediloi

Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye-Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı.